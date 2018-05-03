Какие дороги в Ростове-на-Дону будут перекрыты в мае?

Чем ближе лето и чемпионат мира, тем чаще перекрывают движение в центре Ростова. Где будут закрыты дороги в мае?

Как сообщает городской департамент автодорог, с 6.00 24 мая до 5.00 25 мая для транспорта закроют участок улицы Московской от проспекта Будённовского до переулка Семашко.

Ограничения будут введены в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры.

Также сообщается, что 27 мая в связи с проведением забега «Зелёный марафон» перекроют улицу Береговую на участке от проспекта Будённовского до Богатяновского спуска.