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День Победы в парках Подмосковья отпразднуют более 90 тыс. человек
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День Победы в парках Подмосковья отпразднуют более 90 тыс. человек 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха примут участие более 90 тысяч человек, в парках пройдут концерты, конкурсы, соревнования, а закончится праздник фейерверком, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«В День Победы в 40 подмосковных парках культуры и отдыха пройдет более 70 мероприятий, посвященных этому празднику. Среди мероприятий — акция «Георгиевская ленточка», викторины, конкурсы, мастер-классы, концерты. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 90 тысяч человек», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Посетители парка культуры и отдыха и центрального парка Клина, центрального парка Наро-Фоминска, парка культуры и отдыха Дмитровского района, парка культуры и отдыха «Солнечный берег» Талдомского района станут участниками всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Здесь же гостей ждут интерактивные площадки, тематические фотозоны, уроки танцев, викторины, посвященные событиям второй мировой войны.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Лазутиной пройдет легкоатлетический забег для детей, а в парке культуры и отдыха имени Степанова в Серпухове подготовили программу «Свободный микрофон», когда все желающие смогут со сцены исполнить песни военных лет.
Бесплатные кинопоказы в рамках областной акции «Летний кинотеатр» запланированы в Клинском городском парке культуры и отдыха и городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке.
В городском парке культуры и отдыха Щелковского района проведут конкурс детских рисунков «Победа деда — моя Победа», историческую реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, военно-спортивные игры, пригласят отведать блюда полевой кухни, а посетителей городского парка Красногорска ждут акция «Солдатская каша», праздничные концерты «Свет победного Мая», «Как хорошо на свете без войны», «Мы за ценой не постоим!». Полевую кухню развернут также в парке культуры и отдыха в Жуковском.
Праздничные концерты и фейерверки ждут посетителей парка «Ивановские пруды» в Красногорске, городского парка в Шаховской, парка культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске, парка культуры и отдыха «Москворецкий» Воскресенского района, парка культуры и отдыха «Дубки» в Озерах, парка культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове, парке культуры и отдыха «Мечта» в Наро-Фоминске.
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