Занятия по скандинавской ходьбе проходят в парке «Таганский» в рамках проекта «Московское долголетие»

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.

«Сейчас ведутся занятия по скандинавской ходьбе. Обычно занятия идут по вторникам и четвергам, 1 и 9 мая занятия не планируются. Ближайшее занятие — 3 мая», — рассказали в пресс-службе.