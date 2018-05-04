Занятия по скандинавской ходьбе проходят в парке «Таганский» в рамках проекта «Московское долголетие» 

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.
«Сейчас ведутся занятия по скандинавской ходьбе. Обычно занятия идут по вторникам и четвергам, 1 и 9 мая занятия не планируются. Ближайшее занятие — 3 мая», — рассказали в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter о том, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале правительства Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.