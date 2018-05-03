Лекции об активном долголетии пройдут в медучреждениях Москвы 4 мая

Лекции об активном долголетии прочитают в диагностических центрах Москвы 4 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«4 мая в ГБУЗ «Диагностический центр №5 департамента здравоохранения Москвы» состоится тематическая лекция на тему «Здоровое питание — залог активного долголетия». Лекцию прочитает заведующий отделением профилактики Александр Гулаков. Также, в ГБУЗ «Диагностический центр №3 департамента здравоохранения Москвы» пройдет интерактивная лекция «Хочу жить долго!». Мероприятие проведет врач-терапевт отделения медицинской профилактики Егор Михайленко», — говорится в сообщении.

Лекции пройдут в медучреждениях с 14:00 до 15:00.

Кроме того, с 1 по 19 мая в более чем 20 медицинских организациях пройдет акция «Врачи Москвы — ветеранам», в рамках которой будут организованы праздничные концерты, тематические выставки и круглые столы, приуроченные к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во всех административных кругах столицы будут организованы школы здоровья и тематические лекции, посвященные активному долголетию.