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Лекции об активном долголетии пройдут в медучреждениях Москвы 4 мая
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Лекции об активном долголетии пройдут в медучреждениях Москвы 4 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Лекции об активном долголетии прочитают в диагностических центрах Москвы 4 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«4 мая в ГБУЗ «Диагностический центр №5 департамента здравоохранения Москвы» состоится тематическая лекция на тему «Здоровое питание — залог активного долголетия». Лекцию прочитает заведующий отделением профилактики Александр Гулаков. Также, в ГБУЗ «Диагностический центр №3 департамента здравоохранения Москвы» пройдет интерактивная лекция «Хочу жить долго!». Мероприятие проведет врач-терапевт отделения медицинской профилактики Егор Михайленко», — говорится в сообщении.
Лекции пройдут в медучреждениях с 14:00 до 15:00.
Кроме того, с 1 по 19 мая в более чем 20 медицинских организациях пройдет акция «Врачи Москвы — ветеранам», в рамках которой будут организованы праздничные концерты, тематические выставки и круглые столы, приуроченные к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во всех административных кругах столицы будут организованы школы здоровья и тематические лекции, посвященные активному долголетию.
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