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Сегодня в Москве открылись новые выделенные полосы на трёх улицах
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Сегодня в Москве открылись новые выделенные полосы на трёх улицах 

Strelka Magazine 2 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Небольшие отрезки выделенных полос появились на Конюшковской и Большой Серпуховской улицах, а также на улице Дмитрия Ульянова.
Общая протяженность трех новых участков — 550 метров. По словам заммэра Максима Ликсутова, они помогут избежать задержек и сократить интервалы движения на 16 маршрутах наземного транспорта.
Сейчас в Москве действует более 287 километров выделенных полос — это рекордная для России цифра. Ежедневно по этим участкам дороги перевозят более 2,5 миллионов пассажиров. По соотношению протяженности полос на тысячу жителей столица располагается на четвертом месте. Лидер рейтинга, который составили прошлой осенью разработчики полос и активисты, — Казань.
В ближайшие два года планируются оборудовать более 42 километров выделенных полос для движения общественного транспорта, что облегчит работу 198 маршрутов.
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