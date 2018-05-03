Победитель аукциона благоустроит Сквер Молодоженов рядом с измайловским ЗАГСом в столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
«Согласно технической документации, будущий подрядчик должен обустроить сквер по адресу ул. 9-я Парковая. Условия контракта обязывают подрядчика определить общие сведения об объекте, в том числе его расположение в городе, границы, площадь и классификацию. Необходимо устроить дорожно-тропиночную сеть из плитки, изготовить паспорт благоустройства территории, а также провести другие виды работ в соответствии с проектно-сметной документацией. По окончанию обустройства сквера требуется восстановить нарушенные территории на объекте, очистить сквер от мусора, погрузить и вывезти мусор, и передать объект на баланс эксплуатирующей организации», — говорится в сообщении.
На устройство тропиночной сети подрядчику выделяется не более 200 рабочих дней. Заказчиком выступает ГБУ «Жилищник района Измайлово».
Стартовая стоимость контракта составляет 44 млн руб. Подача заявок на участие в торгах продлится до 7 мая, аукцион пройдет 14 мая 2018 г.
Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что можно прогнозировать высокую конкуренцию на аукционе. «Аукционы по благоустройству и проведению ремонтных работ в парках и скверах ранее привлекали по три-четыре участника на торги, однако, в нынешнем году ситуация поменялась — на подобный контракт приходит по семь участников. Среднее снижение начальной стоимости составляет 5%, за I квартал 2018 г. город сэкономил более 42 млн руб. бюджетных средств», — сказал он.