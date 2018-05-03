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Движение на четырех улицах Ижевска закроют на время репетиции Парада Победы
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Движение на четырех улицах Ижевска закроют на время репетиции Парада Победы 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Движение на четырех улицах Ижевска закроют вечером в четверг, 3 мая. По сообщению пресс-службы города, связано это с проведением репетиции Парада Победы.
Ограничения коснутся всех транспортных средств и будут действовать с 18:30 до 22:00.
Недоступными для транспорта будут:
— улица Пушкинская на участке от улицы Советской до улицы Кирова;
— улица Лихвинцева на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;
— улица Наговицына на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;
— улица Красногеройская на участке между улицами Пушкинской и Красноармейской.
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