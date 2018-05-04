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Пассажиропоток «Сапсанов» 30 апреля достиг рекордных 20,7 тыс. пассажиров
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Пассажиропоток «Сапсанов» 30 апреля достиг рекордных 20,7 тыс. пассажиров 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Пассажиропоток «Сапсанов» 30 апреля достиг рекордных 20,7 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«Высокоскоростными поездами «Сапсан» во время первых майских праздников с 28 апреля по 2 мая было перевезено 94,3 тыс. пассажиров, что на 43% больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом 30 апреля поездами «Сапсан» был установлен новый суточный рекорд по числу перевезенных пассажиров — 20 тыс. 787 пассажиров. Эти цифры — максимальные показатели за всю историю скоростного движения в России», — говорится в сообщении.
Также 28 апреля «Сапсаны» также установили рекорд, доставив до пунктов назначения 18 тыс. 947 пассажиров. Всего с начала эксплуатации поездами «Сапсан» перевезено 28,5 млн пассажиров, за четыре месяца текущего года — 441,5 тыс. человек (+21,5% по сравнению с прошлым годом).
Уточняется, что в праздничные дни традиционно увеличивается пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом. Для удовлетворения повышенного спроса ОАО «РЖД» в дополнение к действующему графику движения на этом участке назначило поезда «Ласточка». В период первых майских праздников дополнительные «Ласточки» на линии Москва-Санкт-Петербург перевезли свыше 2,4 тыс. пассажиров.
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