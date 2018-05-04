Пассажиропоток «Сапсанов» 30 апреля достиг рекордных 20,7 тыс. пассажиров

Пассажиропоток «Сапсанов» 30 апреля достиг рекордных 20,7 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Высокоскоростными поездами «Сапсан» во время первых майских праздников с 28 апреля по 2 мая было перевезено 94,3 тыс. пассажиров, что на 43% больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом 30 апреля поездами «Сапсан» был установлен новый суточный рекорд по числу перевезенных пассажиров — 20 тыс. 787 пассажиров. Эти цифры — максимальные показатели за всю историю скоростного движения в России », — говорится в сообщении.

Также 28 апреля «Сапсаны» также установили рекорд, доставив до пунктов назначения 18 тыс. 947 пассажиров. Всего с начала эксплуатации поездами «Сапсан» перевезено 28,5 млн пассажиров, за четыре месяца текущего года — 441,5 тыс. человек (+21,5% по сравнению с прошлым годом).