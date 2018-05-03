Пассажиропоток РЖД в апреле вырос на 4% — до 92,8 млн человек

Перевозки пассажиров РЖД в апреле 2018 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 92,8 млн человек, сообщили в госкомпании. Из них в пригородном сообщении пассажиропоток вырос на 3,1%, до 84,8 млн человек, в дальнем следовании — на 11,1%, до 8 млн человек.

Всего за январь — апрель 2018 года пассажиропоток вырос на 2,9%, до 343,2 млн человек. Из них в дальнем следовании — 30 млн пассажиров (+9%), в пригородном сообщении — 313,2 млн пассажиров (+2,3%).

По Московскому центральному кольцу (МЦК) в апреле 2018 года перевезено более 10,7 млн пассажиров, что на 22,5% больше, чем в апреле 2017 года. Всего с начала эксплуатации услугами МЦК воспользовались почти 177 млн пассажиров.