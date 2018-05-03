Ещё
Пассажиропоток РЖД в апреле вырос на 4% — до 92,8 млн человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиропоток РЖД в апреле вырос на 4% — до 92,8 млн человек 

Rambler News Service 32 минуты назад
Перевозки пассажиров РЖД в апреле 2018 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 92,8 млн человек, сообщили в госкомпании. Из них в пригородном сообщении пассажиропоток вырос на 3,1%, до 84,8 млн человек, в дальнем следовании — на 11,1%, до 8 млн человек.
Всего за январь — апрель 2018 года пассажиропоток вырос на 2,9%, до 343,2 млн человек. Из них в дальнем следовании — 30 млн пассажиров (+9%), в пригородном сообщении — 313,2 млн пассажиров (+2,3%).
По Московскому центральному кольцу (МЦК) в апреле 2018 года перевезено более 10,7 млн пассажиров, что на 22,5% больше, чем в апреле 2017 года. Всего с начала эксплуатации услугами МЦК воспользовались почти 177 млн пассажиров.
Rambler News Service: последние новости
Эвакуация в подмосковном ТРЦ «Мега Химки» была проведена из-за задымления В Москве на Красной площади стартовало первомайское шествие Мэрия Москвы анонсировала запуск движения по новым выделенным полосам
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину639
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка39
Еще один мессенджер заблокируют в России131
В центре Москвы произошла драка со стрельбой51
Пока вы спали: 103 года строгого режима8
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение