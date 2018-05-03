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Строительство 7 станций метро от «Улицы новаторов» до «Коммунарки» могут начать в 2019 г
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Строительство 7 станций метро от «Улицы новаторов» до «Коммунарки» могут начать в 2019 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Строительство линии метро в Коммунарку от станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Улица новаторов» планируется начать в 2019 году, сообщил в четверг РИАМО глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«Протяженность новой линии от будущей станции новой кольцевой линии «Улица новаторов» до Коммунарки в новой Москве составит 15,6 километра. На ее протяжении предполагается разместить 7 станций», — сказал Бочкарев. Он уточнил, что на этом участке откроются станции: «Улица новаторов», «Улица академика Опарина», «Улица генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка» и «Столбово». Впоследствии эта линия будет продлена до Троицка.
Большая кольцевая линия метро будет включать в себя 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и МЦК. Завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах. Ожидается, что после того, как БКЛ замкнется, пассажиропоток на ней может составить до 380 миллионов человек в год.
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