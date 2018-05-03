В канун Дня Победы назначен дополнительный рейс скорого поезда Адлер — Москва — Адлер, который следует через Курск

Поезд N 84 дополнительно отправится из Адлера 5 мая в 15.14, проследует 6 мая через станции Касторная-Новая (стоянка 18.05 — 18.15) и Курск (20.35 — 21.20) и прибудет на Курский вокзал Москвы 7 мая в 5.25. Обратный поезд N 83 уйдёт со станции Москва-Курская 7 мая в 20.03, преследует 8 мая через станции Курск (3.23 — 4.06) и Касторная-Курская (6.16 — 6.26) и прибудет в Адлер 9 мая в 10.13.

Олег Столбецов