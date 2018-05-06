Ещё
Стала известна подробная программа Дня Победы в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерты, фотовыставка и выступления оперных певцов ждут москвичей в День Победы 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: страница ВДНХ в соцсети Вконтакте
Масштабную культурно-развлекательную программу подготовили для гостей и жителей Москвы в День Победы, 9 мая можно будет увидеть концерты, побывать на фотовыставке и послушать оперных певцов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.
«В течение двух дней, 8 и 9 мая, страна будет отмечать 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Департамент культуры города Москвы подготовил масштабную культурно-развлекательную программу, которая охватит центральные и окружные площадки города», — говорится в сообщении.
Одним из основных мест празднования станет Парк Победы на Поклонной горе. В течение двух дней там будут проходить праздничные мероприятия. 8 мая программа начнется в 18:00 и продолжится до 21:00, гостей ждут концерт Московского государственного симфонического оркестра и выступления артистов Москонцерта.
9 мая посетители парка увидят на большом экране прямую трансляцию военного парада на Красной площади. После этого, в 13:00, для всех гостей начнется концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Театральная площадь — главное место встречи ветеранов Великой Отечественной войны. По традиции там можно будет послушать музыку военных лет. В праздничной программе запланированы выступления оперных певцов и звезд российской эстрады.
Музыкальные концерты состоятся 8 и 9 мая на площади перед храмом Христа Спасителя. На площадях центральных вокзалов 9 мая запланирована концертная программа «Вокзалы Победы».
Историческая фотовыставка «Лица Победы» появится 8 и 9 мая на Арбате, а также же на московских бульварах: Чистопрудном, Никитском и Гоголевском. На выставке будут показаны архивные фотографии, сохранившие для потомков документальную память о войне — самом героическом периоде в истории нашей страны. Фотографии предоставлены Мультимедиа Арт Музеем. Фотовыставка продлится до 21 мая 2018 года.
Обширная программа также ждет жителей всех округов столицы. В 10:00 9 мая на больших экранах пройдет трансляция Парада Победы на Красной площади.
РИАМО: последние новости
Митинг против блокировки интернет‑ресурсов может повторно пройти в Москве 13 мая Ограничения движения сняли в Москве после генеральной репетиции парада Победы Маршруты наземного транспорта изменятся в Москве 7–9 мая
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой368
Эрдоган выступил с заявлением по Сирии22
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1944
В Турции задумались об отмене виз для россиян264
В Лондоне устроили «кислотную атаку»105
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение