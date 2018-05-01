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С. Собянин пообещал сделать все для процветания Москвы
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С. Собянин пообещал сделать все для процветания Москвы 

Агентство «Москва» 1 мая 2018
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал сделать все для процветания столицы. Об этом он написал на своем персональном сайте.
«Помню, как я впервые с заводским коллективом участвовал в первомайской демонстрации. Может, и был в этом какой-то формализм, но в целом было интересно и волнующе плечом к плечу с друзьями и товарищами по цеху пройти по главной площади города. А затем собраться вместе за праздничным столом. Времени прошло с тех пор немало. Многие лозунги стали другими. Но лозунг « Мир! Труд! Май!» актуален всегда. Мирное небо над страной, достойно оплачиваемый труд, праздник весны», — написал мэр.
Он отметил, что сегодня, 1 мая 2018 г., на Красной площади под этими лозунгами собрались десятки тысяч людей разных профессий.
«Я поддерживаю их требования, разделяю их надежды и настроение. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы жизнь москвичей становилась лучше, а наш любимый город процветал. С праздником, друзья!», — подчеркнул С. Собянин.
Ранее мэр поздравил жителей столицы с Праздником весны и труда во время традиционного шествия профсоюзов на Красной площади.
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