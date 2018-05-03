Во время репетиций парада в Орле ограничат движение транспорта

Во время генеральной репетиции торжественного марша, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 4 мая в Орле ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области

С 00.00 до 19.00 движение и стоянку автомобилей запретят:

на улице Максима Горького (от площади Ленина до улицы Пионерская), на плрщади Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), на площадке перед гостиницей «Салют» до площади Ленина;

С 15.30 до 19.00 будет запрещено движение:

по улице Максима Горького (от улицы Брестская до улицы Пионерская), по площади Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), по Пролетарской горе.