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Во время репетиций парада в Орле ограничат движение транспорта
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Во время репетиций парада в Орле ограничат движение транспорта 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Во время генеральной репетиции торжественного марша, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 4 мая в Орле ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области.
С 00.00 до 19.00 движение и стоянку автомобилей запретят:
на улице Максима Горького (от площади Ленина до улицы Пионерская), на плрщади Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), на площадке перед гостиницей «Салют» до площади Ленина;
С 15.30 до 19.00 будет запрещено движение:
по улице Максима Горького (от улицы Брестская до улицы Пионерская), по площади Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), по Пролетарской горе.
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