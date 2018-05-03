В московском метро начнут продавать брелоки и проездные, посвященные ЧМ-2018 

«На картах и брелоках изобразят российский триколор и футбольный мяч, залетающий в ворота. Болельщики и туристы смогут приобрести необычные проездные как памятный сувенир. Тематические брелоки выпустят тиражом две тысячи экземпляров, карты — 100 тысяч штук», — говорится в сообщении на портале мэра Москвы. Брелоки с функцией карты «Тройка» можно будет купить в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская» в начале мая, а карты появятся во всех кассах столичного метро в конце мая.
3 мая глава государства Владимир Путин проведет в Сочи заседание наблюдательного совета АНО «Организационный комитет „Россия-2018“. Предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к ЧМ-2018. Также планируется обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.