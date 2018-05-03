В московском метро начнут продавать брелоки и проездные, посвященные ЧМ-2018

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Рослесхоз: смог 2010 года в Москве не ожидается

Во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге произошел пожар

В московских аэропортах запретили лежать на креслах и кататься на животных