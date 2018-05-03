Ещё
В московском метро начнут продавать брелоки и проездные, посвященные ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метро начнут продавать брелоки и проездные, посвященные ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
«На картах и брелоках изобразят российский триколор и футбольный мяч, залетающий в ворота. Болельщики и туристы смогут приобрести необычные проездные как памятный сувенир. Тематические брелоки выпустят тиражом две тысячи экземпляров, карты — 100 тысяч штук», — говорится в сообщении на портале мэра Москвы. Брелоки с функцией карты «Тройка» можно будет купить в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская» в начале мая, а карты появятся во всех кассах столичного метро в конце мая.
3 мая глава государства Владимир Путин проведет в Сочи заседание наблюдательного совета АНО «Организационный комитет „Россия-2018“. Предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к ЧМ-2018. Также планируется обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Рослесхоз: смог 2010 года в Москве не ожидается Во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге произошел пожар В московских аэропортах запретили лежать на креслах и кататься на животных
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне в толпе прогремел взрыв88
Банки начали переводить деньги на карты по-новому33
Полномочия Медведева передадут Кудрину214
В центре Москвы произошла драка со стрельбой19
Крым совершил рывок вперед90
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение