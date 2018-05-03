Ещё
В день Победы запустят более десяти тысяч фейерверков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в день Победы запустят более десяти тысяч фейерверков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 10 тысяч фейерверочных выстрелов запустят в небо Москвы 9 мая на праздничном артиллерийском салюте в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Западный военный округ (ЗВО).
"Уникальная цветографическая схема праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне смоделирована военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа. Девятого мая ночное небо Москвы украсит 10 тысяч фейерверочных выстрелов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас военные заряжают салютные установки. В праздник будет применено свыше 75 видов фейерверочных изделий, которые обеспечат свыше 550 цветов и оттенков, особую яркость, искристость, красочность и высоту раскрытия фейерверочных куполов, которая достигает 350 метров. Для их запуска будут применены установки четырёх калибров — 105 мм, 125 мм, 195 мм и 310 мм.
"Салютные установки будут работать на 15 площадках столицы, на шестнадцатой будут размещены пушки ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны. Они обеспечат шумовое сопровождение, дав 30 залпов. Их работу москвичи и гости столицы смогут наблюдать на Поклонной горе. Военнослужащие начнут праздничный артиллерийский салют ровно в 22.00, он продлится 10 минут", — отмечается в сообщении.
Ранее военные отработали слаженность и синхронность действий в ходе салюта, а также проверили устойчивость сигналов радиооборудования, которое обеспечит одновременные залпы по всей столице.
РИА Новости: последние новости
В Москве на некоторых участках снизят уровень вибрации от движения трамваев В Москве зацвели яблони и груши В Москве появятся тематические карты и брелоки "Тройка" к ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы90
Россияне побили рекорд бегства в США191
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов255
Полномочия Медведева передадут Кудрину1027
В Сирии разбился российский истребитель432
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение