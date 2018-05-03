В Москве в день Победы запустят более десяти тысяч фейерверков

Более 10 тысяч фейерверочных выстрелов запустят в небо Москвы 9 мая на праздничном артиллерийском салюте в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Западный военный округ (ЗВО).

"Уникальная цветографическая схема праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне смоделирована военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа. Девятого мая ночное небо Москвы украсит 10 тысяч фейерверочных выстрелов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас военные заряжают салютные установки. В праздник будет применено свыше 75 видов фейерверочных изделий, которые обеспечат свыше 550 цветов и оттенков, особую яркость, искристость, красочность и высоту раскрытия фейерверочных куполов, которая достигает 350 метров. Для их запуска будут применены установки четырёх калибров — 105 мм, 125 мм, 195 мм и 310 мм.

"Салютные установки будут работать на 15 площадках столицы, на шестнадцатой будут размещены пушки ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны. Они обеспечат шумовое сопровождение, дав 30 залпов. Их работу москвичи и гости столицы смогут наблюдать на Поклонной горе. Военнослужащие начнут праздничный артиллерийский салют ровно в 22.00, он продлится 10 минут", — отмечается в сообщении.

Ранее военные отработали слаженность и синхронность действий в ходе салюта, а также проверили устойчивость сигналов радиооборудования, которое обеспечит одновременные залпы по всей столице.