Пригородные автобусы изменят маршруты из-за подготовки к 9 Мая

Как сообщалось ранее, 3, 5 и 7 мая с 19.30 закрывается часть центральных улиц города. 9 мая улицы будут перекрыты с 7.00 до 13.00.

Полесска, В частности, изменится маршрут движение автобусов в сторону Балтийска , Светлого (они пойдут от Южного вокзала через Ленинский проспект, Московский проспект, улицы Ген. -фельдм. Румянцева, Дмитрия Донского , Свободную, проспект Победы и далее по маршруту. Обратно — по проспекту Мира, улицам Сержанта Колоскова, Ген. -фельдм. Румянцева, Московскому проспекту, Ленинскому проспекту и далее по маршруту), в сторону Зеленоградска Гусева , Гурьевска (через Ленинский проспект, улицы Шевченко, Пролетарскую, Черняховского и далее по маршруту), в сторону Светлогорска, Зеленоградска, Янтарного, Пионерского (по Ленинскому проспекту, по улице Шевченко, Пролетарской, Черняховского, Горького, Ген. -лейт. Озерова и далее по маршруту).