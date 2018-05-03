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Пригородные автобусы изменят маршруты из-за подготовки к 9 Мая
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Пригородные автобусы изменят маршруты из-за подготовки к 9 Мая 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщалось ранее, 3, 5 и 7 мая с 19.30 закрывается часть центральных улиц города. 9 мая улицы будут перекрыты с 7.00 до 13.00.
В частности, изменится маршрут движение автобусов в сторону Балтийска, Светлого (они пойдут от Южного вокзала через Ленинский проспект, Московский проспект, улицы Ген. -фельдм. Румянцева, Дмитрия Донского, Свободную, проспект Победы и далее по маршруту. Обратно — по проспекту Мира, улицам Сержанта Колоскова, Ген. -фельдм. Румянцева, Московскому проспекту, Ленинскому проспекту и далее по маршруту), в сторону Зеленоградска, Полесска, Гусева, Гурьевска (через Ленинский проспект, улицы Шевченко, Пролетарскую, Черняховского и далее по маршруту), в сторону Светлогорска, Зеленоградска, Янтарного, Пионерского (по Ленинскому проспекту, по улице Шевченко, Пролетарской, Черняховского, Горького, Ген. -лейт. Озерова и далее по маршруту).
Напомним, что в Параде Победы в Калининграде примет участие свыше 50 единиц вооружения и военной техники.
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