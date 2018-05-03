В Москве ко Дню Победы установят более двух тысяч праздничных конструкций

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . Более 2 тысяч праздничных декоративных конструкций появится в Москве ко Дню Победы, говорится в сообщении на портале мэра столицы.

"В городе разместят более 2300 декоративных тематических конструкций. О важности Дня Победы горожанам напомнят портреты ветеранов, а также кадры военной хроники и парада Победы 1945 года. Ко Дню Победы Москву украсят более тысячи поздравительных плакатов с портретами фронтовиков, кадрами военной хроники и парада на Красной площади 1945 года", — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в городе появятся не только праздничные плакаты, но и композиции из флагов, а также звезды с надписью «Москва — город-герой», а по вечерам на зданиях будут включать праздничную подсветку, часть домов осветят зенитными прожекторами.

Как отмечают столичные власти , в первую декаду мая на медиафасаде Центрального телеграфа на Тверской улице и на фасадах домов 8, 11, 19 и 28 на Новом Арбате будут транслировать праздничные видеоролики.

Экранами для тематических трансляций станут Музей Победы на Поклонной горе, Центральный театр Российской армии, павильон «Космос» на ВДНХ и главный вход в Парк Горького.