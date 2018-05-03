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В праздничные дни по случаю Первомая пекинские парки приняли 1,9 млн посетителей
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В праздничные дни по случаю Первомая пекинские парки приняли 1,9 млн посетителей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — Более 1,92 млн человек посетили 11 муниципальных парков Пекина и Музей садоводства и ландшафтной архитектуры Китая во время трехдневных выходных по случаю Дня международной солидарности трудящихся.
Самыми популярными достопримечательностями китайской столицы в праздничные дни стали Летний императорский дворец, Пекинский зоопарк и парк Бэйхай. Согласно данным Пекинского муниципального управления парками, эти три объекта соответственно посетило 374 тыс., 293 тыс. и 223 тыс. человек.
В городских парках было организовано около 20 культурных мероприятий. Некоторые из них, включая цветочные выставки в парках Чжуншань, Цзиншань и Сяншань, а также в парке Храма Неба, продлятся до конца мая.
Первомайские каникулы в этом году начались в Китае в минувшее воскресенье. -0-
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