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М. Ликсутов: На спецстоянках АМПП находится 165 арестованных автобусов нелегальных перевозчиков
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М. Ликсутов: На спецстоянках АМПП находится 165 арестованных автобусов нелегальных перевозчиков 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«165 арестованных автобусов нелегальных перевозчиков находится на спецстоянках АМПП. Все они в крайне плохом техническом состоянии. Специалисты ГКУ «Организатор перевозок» совместно с сотрудниками правоохранительных органов и Госавтонадзора регулярно проводят проверки перевозчиков. В результате их работы за неделю эвакуируется в среднем до 20 единиц подвижного состава, работающих с нарушением на городских и пригородных маршрутах», — сказал он.
М. Ликсутов отметил, что работа нелегальных перевозчиков затрудняет движение в районах московских транспортно-пересадочных узлов, создает угрозу безопасности пассажиров и аварийные ситуации на дорогах.
«Борьба с нелегальными перевозчиками ведется на регулярной основе. Пассажиры могут сообщить о работе нелегального перевозчика по телефону контакт-центра «Московский транспорт» или оставить обращение на Едином транспортном портале», — заключил заммэра.
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