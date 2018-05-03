М. Ликсутов: На спецстоянках АМПП находится 165 арестованных автобусов нелегальных перевозчиков

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«165 арестованных автобусов нелегальных перевозчиков находится на спецстоянках АМПП. Все они в крайне плохом техническом состоянии. Специалисты ГКУ «Организатор перевозок» совместно с сотрудниками правоохранительных органов и Госавтонадзора регулярно проводят проверки перевозчиков. В результате их работы за неделю эвакуируется в среднем до 20 единиц подвижного состава, работающих с нарушением на городских и пригородных маршрутах», — сказал он.

М. Ликсутов отметил, что работа нелегальных перевозчиков затрудняет движение в районах московских транспортно-пересадочных узлов, создает угрозу безопасности пассажиров и аварийные ситуации на дорогах.

«Борьба с нелегальными перевозчиками ведется на регулярной основе. Пассажиры могут сообщить о работе нелегального перевозчика по телефону контакт-центра «Московский транспорт» или оставить обращение на Едином транспортном портале», — заключил заммэра.