Платформы и лестницы станций МЦД оснастят тактильной плиткой для удобства слабовидящих пассажиров

«Для пассажиров с ослабленным зрением на платформах МЦД появятся тактильные полосы, обозначающие опасные участки и направления движения. Непосредственно перед лестничными сходами и на площадках сходов будут располагаться тактильные наземные указатели», — сказал Р. Латыпов.

Он также отметил, что тактильные полосы и указатели разместятся вдоль всей длины платформ. Элементы будут иметь контрастную расцветку.