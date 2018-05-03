Платформы и лестницы станций МЦД оснастят тактильной плиткой для удобства слабовидящих пассажиров 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
«Для пассажиров с ослабленным зрением на платформах МЦД появятся тактильные полосы, обозначающие опасные участки и направления движения. Непосредственно перед лестничными сходами и на площадках сходов будут располагаться тактильные наземные указатели», — сказал Р. Латыпов.
Он также отметил, что тактильные полосы и указатели разместятся вдоль всей длины платформ. Элементы будут иметь контрастную расцветку.
Ранее заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что первые пассажиры смогут воспользоваться МЦД в 2019 г.