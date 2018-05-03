Тематические транспортные карты «Тройка» и брелоки с ее функционалом поступят в кассы метро к ЧМ-2018

В кассах Московского метрополитена появятся посвященные чемпионату мира по футболу 2018 г. карты «Тройка» и брелоки с ее функционалом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«К чемпионату мира по футболу в метро появятся карты и брелоки «Тройка» уникального дизайна. На новых транспортных картах на фоне цветов флага России — хозяйки чемпионата — будет изображен футбольный мяч, залетевший в сетку ворот», — пояснил он.

М. Ликсутов отметил, что тематические карты «Тройка» появятся во всех кассах метро в конце мая. Их тираж составит 100 тыс. штук.

«Футбольные брелоки «Тройки» поступят в сувенирные витрины на стойки «Живое общение» и в сувенирные магазины на «Трубной» и «Маяковской» в начале мая ограниченным тиражом 2 тыс. штук», — заключил заммэра.

Стойки «Живое общение», на которых расположены сувенирные витрины, находятся на станциях «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.