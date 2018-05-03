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Тематические карты «Тройка» появятся в метро к ЧМ-2018
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В Москве появятся тематические карты и брелоки «Тройка» к ЧМ-2018 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Тематические карты "Тройка" и брелоки с функцией проездного, дизайн которых посвящен чемпионату мира по футболу-2018, появятся в московском метрополитене в мае, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.
"На картах и брелоках изобразят российский триколор и футбольный мяч, залетающий в ворота. Болельщики и туристы смогут приобрести необычные проездные как памятный сувенир. Тематические брелоки выпустят тиражом две тысячи экземпляров, карты — 100 тысяч штук", — говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, брелоки с функцией карты "Тройка" можно будет купить в сувенирных витринах на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская" в начале мая, а карты появятся во всех кассах столичного метро в конце мая.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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