Обзор московских событий в СМИ за 3 мая

«Коммерсантъ». Сирийского бизнесмена ищут за московский контрафакт Объявлен в розыск обвиняемый в организации подпольного производства ширпотреба. ссылка

«Коммерсантъ». Мошенничество чекиста обошлось без потерпевших Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии за мошенничество бывшего сотрудника центрального аппарата ФСБ подполковника Кирилла Петрова . ссылка

«Известия» . Цены на жизненно важные лекарства удержат новыми штрафами Впервые денежное наказание планируется ввести для производителей. ссылка

«Известия». Льгота по карте По картам с ID можно будет получить скидки в аптеках и магазинах. ссылка

«Российская газета». Право автобуса В Москве запустят новые участки выделенных полос. ссылка

«Российская газета». Маршрут перестроен Несколько улиц возле Кремля перекроют с 3 по 9 мая 2018 г. ссылка

«Российская газета». Йога в ребро Фестиваль «Московское долголетие» собрал более 30 тыс. человек. ссылка

«Российская газета». Стольный град Ливень и шквал обрушились на Москву. ссылка

«Российская газета». Останутся на передовой Сергей Собянин поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы. ссылка

Комсомольская правда ». Первая майская гроза в Москве: на столицу обрушился ливень с градом, а температурный рекорд не состоялся Несмотря на осадки, сегодняшний день стал самым жарким днем 2018 г. ссылка

Московская правда ». В Парке Победы пройдут акции памяти 3 мая на Аллее партизан в Парке Победы пройдет ежегодное пятое юбилейное мероприятие благотворительного фонда помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. ссылка

«Московская правда». Ежегодный арт-праздник для всей семьи «Весенние оттенки чудесного» пройдет с 5 по 9 мая С 5 по 9 мая 2018 г. в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится традиционный ежегодный арт-праздник для всей семьи «Весенние оттенки чудесного». ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин опубликовал фотографии со своим щенком Джоуи Мэр Москвы Сергей Собянин взял Джоуи из приюта во время фестиваля «Пасхальный дар». ссылка

«Вечерняя Москва». Во время майских праздников на улицах Москвы работают около 40 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства Спецтехника организации используется для обеспечения репетиций и проведения Парада Победы. ссылка

«Вечерняя Москва». Новые выделенные полосы появятся на трех участках Ввод новых выделенных полос позволит 16 маршрутам наземного транспорта избежать задержек и сократить интервалы движения. ссылка

«Вечерняя Москва». Аэропорт Шереметьево 3 мая запустит новый пассажирский терминал Пропускная способность нового терминала — более 4 тыс. пассажиров в час. ссылка

«RT». Источник: В Москве в результате инцидента со стрельбой погиб человек В центре Москвы в результате, как предполагается, ножевого ранения в ходе драки со стрельбой погиб мужчина. ссылка