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Движение по улице Пушкинской в Ижевске закроют на время кадетского парада
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Движение по улице Пушкинской в Ижевске закроют на время кадетского парада 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Движение по улице Пушкинской в Ижевске закроют на время кадетского парада, который состоится в пятницу, 4 мая.
Ограничения будут действовать с 15:30 до 16:30 на следующих участках:
— улица Пушкинская на участке между улицами Наговицына и Лихвинцева;
— улица Коммунаров на участке между улицами Наговицына и Лихвинцева.
Общественный транспорт также перенаправят.
Напомним, в настоящее время для автомобилей недоступен участок улицы Коммунаров от улицы Наговицына до Лихвинцева. Ограничения связаны с проведением торжественного митинга и будут действовать до 13:00.
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