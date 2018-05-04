Движение по улице Пушкинской в Ижевске закроют на время кадетского парада

Ижевск. Удмуртия . Движение по улице Пушкинской в Ижевске закроют на время кадетского парада, который состоится в пятницу, 4 мая.

Ограничения будут действовать с 15:30 до 16:30 на следующих участках:

— улица Пушкинская на участке между улицами Наговицына и Лихвинцева;

— улица Коммунаров на участке между улицами Наговицына и Лихвинцева.

Общественный транспорт также перенаправят.

Напомним, в настоящее время для автомобилей недоступен участок улицы Коммунаров от улицы Наговицына до Лихвинцева. Ограничения связаны с проведением торжественного митинга и будут действовать до 13:00.