Весеннее благоустройство завершилось

В Москве завершилось весеннее благоустройство

В ходе месячника были выполнены работы по благоустройству на дворовых и озелененных территориях, объектах улично-дорожной сети, социальной сферы и потребительского рынка, промышленных зонах и строительных площадках.

По словам Бирюкова, все дороги и дворы, плиточные покрытия пешеходных зон и тротуаров были промыты спецсредством несколько раз. Очищены от грязи 63 110 дорожных знаков и указателей, 876 тоннелей и мостов, 624 подземных и надземных перехода, 17 объектов монументального искусства.

Кроме того, выполнен текущий дорожный ремонт, в рамках которого рабочие устранили дефекты дорожного покрытия на 347 объектах

Заммэра отметил, что большой объем работ был проделан во время общегородских субботников. Были приведены в порядок 1 970 детских и 493 спортивных площадки, порядка 15 тысяч малых архитектурных форм и садово-парковой мебели.

Общегородские субботники прошли в Москве 14 и 21 апреля. Они проводятся каждый год в рамках месячника по благоустройству территории города. Количество участников в субботниках превышает 2,8 миллиона человек, 36 процентов из которых — работники предприятий, 18 — из сферы ЖКХ, 12 — школьники, 15 — студенты и 19 — другие москвичи.

В ходе субботников москвичи убирают мусор, красят малые архитектурные формы, высаживают деревья и кустарники и обустраивают цветочные клумбы. Весь необходимый инвентарь и посадочные материалы предоставляет город.