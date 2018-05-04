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Весеннее благоустройство завершилось
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В Москве завершилось весеннее благоустройство 

Москва24 2 часа назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В Москве закончился месячник весеннего благоустройства. Об этом на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы доложил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В ходе месячника были выполнены работы по благоустройству на дворовых и озелененных территориях, объектах улично-дорожной сети, социальной сферы и потребительского рынка, промышленных зонах и строительных площадках.
По словам Бирюкова, все дороги и дворы, плиточные покрытия пешеходных зон и тротуаров были промыты спецсредством несколько раз. Очищены от грязи 63 110 дорожных знаков и указателей, 876 тоннелей и мостов, 624 подземных и надземных перехода, 17 объектов монументального искусства.
Кроме того, выполнен текущий дорожный ремонт, в рамках которого рабочие устранили дефекты дорожного покрытия на 347 объектах
Заммэра отметил, что большой объем работ был проделан во время общегородских субботников. Были приведены в порядок 1 970 детских и 493 спортивных площадки, порядка 15 тысяч малых архитектурных форм и садово-парковой мебели.
Общегородские субботники прошли в Москве 14 и 21 апреля. Они проводятся каждый год в рамках месячника по благоустройству территории города. Количество участников в субботниках превышает 2,8 миллиона человек, 36 процентов из которых — работники предприятий, 18 — из сферы ЖКХ, 12 — школьники, 15 — студенты и 19 — другие москвичи.
В ходе субботников москвичи убирают мусор, красят малые архитектурные формы, высаживают деревья и кустарники и обустраивают цветочные клумбы. Весь необходимый инвентарь и посадочные материалы предоставляет город.
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