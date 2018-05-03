Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом

"Того, что было в 2010 году, быть не может. Торфяники, источавшие дым, который накрывал Москву, обводнены. Так что старые торфяные разработки уже не станут причиной ядовитого дыма", — сказал он.

По его словам, при возникновении пожаров в соседних регионах, дым может дойти и до Москвы, однако "это будут кратковременные неблагоприятные метеорологические условия до смены направления ветра".

Летом 2010 года дым от торфяных пожаров держался над столицей больше месяца. Смог обострил экологическую ситуацию в городе и осложнил работу общественного транспорта, в том числе аэропортов, видимость на дорогах в некоторых районах составляла не более 200-500 метров.