Москва приготовилась к Дню Победы

«Москва готова к празднику Победы. Не только в этот праздник, но и всегда, Москва помнит победителей, тех, кто отстоял наш город, победил, защитил родину и Москву», — сказал он.

По словам Собянина, в праздничных мероприятиях примут участие миллионы москвичей и гостей столицы.

В майские праздники на площадках проходит более 300 массовых мероприятий. Центральными событиями станут Парад Победы на Красной площади, шествие «Бессмертный полк», тематические программы в пешеходных зонах, на бульварах, в парках культуры и отдыха.

По традиции кульминацией праздника станет салют. В этом году его можно будет посмотреть на 23 площадках города.