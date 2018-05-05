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Улица Декабристов в Красноярске на полгода станет односторонней
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Улица Декабристов в Красноярске на полгода станет односторонней 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске из-за ремонта дорог в Центральном и Железнодорожном районах изменится схема движения. Так, с 23.00 10 мая улица Декабристов станет односторонней.
В департаменте транспорта отмечают, что схема движения изменится на участке от ул. Бограда до ул. Дубровинского. Автомобилисты смогут проезжать только по направлению к набережной. Предварительно Ограничение вводится до 30 ноября 2018 года, однако сроки могут быть изменены.
Кстати, до 7 мая в центре города из-за дорожных работ полностью перекрыт для движения участок ул. Парижской Коммуны от ул. Марковского до ул. Ленина. Кроме того, с 10 мая 1018 по 31 декабря 2019 года будет ограничено движение транспорта по улице Горького на участке от ул. Карла Маркса до ул. Горького, 19. Автомобилисты не смогут проехать по четной стороне дороги. Перекрытие улицы связано с работами по реставрации домов Исторического квартала. Часть улицы Горького уже стала пешеходной в рамках этого проекта.
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