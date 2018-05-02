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Новые выделенные полосы появятся на трех участках
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Новые выделенные полосы появятся на трех участках 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
«Выделенки» еще на трех участках дорожно-транспортной сети столицы запустят уже 3 мая.
Об этом в среду, 2 мая, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
— Новые выделенные полосы запустят в Москве с 3 мая, — отметил Ликсутов. — Их ввод позволит 16 маршрутам наземного транспорта избежать задержек и сократить интервалы движения.
Руководитель столичного департамента также добавил, что после их запуска в столице будет функционировать более 287 километров выделенных полос.
— Это лучший показатель в России, — заключил руководитель департамента.
Новые выделенные полосы суммарной протяженностью в 550 метров пройдут по улице Конюшковская (на участке от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня) в Центральном округе, а также по улице Большая Серпуховская (от дома 16 до дома 4/3 в попутном направлении, включая выезд на улицу Люсиновская) и по улице Дмитрия Ульянова (от улицы Гримау до разворота в обратном направлении).
— Ежедневно по выделенным полосам наземный транспорт перевозит более двух с половиной миллионов пассажиров, также ими пользуется порядка 60 тысяч такси Москвы и Московской области, — пояснил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. — Поэтому, на наш взгляд, новые выделенные полосы должны появляться на участках небольшой протяженности — там, где приоритет общественного транспорта важнее всего.
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