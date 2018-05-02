Новые выделенные полосы появятся на трех участках

«Выделенки» еще на трех участках дорожно-транспортной сети столицы запустят уже 3 мая.

Максим Ликсутов. Об этом в среду, 2 мая, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

— Новые выделенные полосы запустят в Москве с 3 мая, — отметил Ликсутов. — Их ввод позволит 16 маршрутам наземного транспорта избежать задержек и сократить интервалы движения.

Руководитель столичного департамента также добавил, что после их запуска в столице будет функционировать более 287 километров выделенных полос.

— Это лучший показатель в России , — заключил руководитель департамента.

Новые выделенные полосы суммарной протяженностью в 550 метров пройдут по улице Конюшковская (на участке от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня) в Центральном округе, а также по улице Большая Серпуховская (от дома 16 до дома 4/3 в попутном направлении, включая выезд на улицу Люсиновская) и по улице Дмитрия Ульянова (от улицы Гримау до разворота в обратном направлении).