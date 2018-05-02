Сергей Собянин опубликовал фотографии со своим щенком Джоуи

Новому питомцу мэра столицы всего пять месяцев.

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился фотографиями своего щенка Джоуи, которого он взял домой во время посещения площадки фестиваля «Пасхальный дар», где проходили мероприятия благотворительного проекта «Четвероногий друг».

На фестивале #ПасхальныйДар поговорил с представителями фондов, которые помогают бездомным животным. Благотворители рассказали, чем можно помочь четвероногим, как подыскивают хозяев. Я благодарен тем, кто дает животным новый дом. Сам не смог пройти мимо: у меня теперь новый друг! pic.twitter.com/qZ7z45m1AR

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 апреля 2018 г.

На снимках, опубликованных в личном блоге мэра, можно увидеть, как Сергей Собянин гуляет со своим новым другом.

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