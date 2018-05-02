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Какие станции московского метрополитена так и не были достроены
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Какие станции московского метрополитена так и не были достроены 

Русская семерка 39 минут назад
Фото: Русская семерка
20 марта 1933 года на заседании Оргбюро ЦК ВКП (б) было принято решение о строительстве московского метрополитена. Грандиозный проект подразумевал синергию идей и планов, но не все они осуществились. Метро могло быть совсем другим.
Проект 1902 года
Проект московского метрополитена при Сталине был далеко не первым. Идеи о строительстве внеуличного железнодорожного транспорта, который мог бы стать альтернативой трамваю, посещали русских инженеров и в царские времена. Один из наиболее успешных проектов царского метро, которому удалось дойти до московской думы, был план гражданских инженеров П. И. Балинского и Е. К. Кнорре. Суть проекта заключалась в объединении систем городских и внегородских магистральных железных дорог в едином пункте, который бы гарантировал удобную пересадку в любые направления. В пределах окружной железной дороги была запроектирована сеть линий метрополитена, общей протяженностью 105 километров. Проект был разбит на несколько очередей. Первая состояла из 14-километрового радиуса, направленного от Центрального вокзала через Красную площадь вдоль Тверской, мимо Петровского дворца к Петровско-Разумовской, и двух линий по Садовым и Бульварным улицам, образующих контур своеобразного замкнутого кренделя протяжённостью почти 30 км.
Речь Балинского перед председателем государственной думы князем Голициным была безупречна: «Как воин, выступающий в первых рядах сражающегося войства, знающий, что его ожидает почти верная смерть, он подставляет свою грудь под выстрел, ибо отлично понимает, что своей жизнью отстаивает высшие принципы…». Слова оказались пророческими — проект не одобрили, посчитав его излишним для Москвы того времени. Кроме того, в районе Тверской планировалось именно подземное метро, которое русское духовенство расценило как «вход в преисподнюю».
Станция-призрак «Советская»
На протяжении всей истории московского метрополитена в подземке постоянно возникали и исчезали станции-призраки. Некоторые заброшенные участки достраивали, некоторые обустраивали под депо. Из всего этого списка интересна станция «Советская», которую расположена под Советской площадью, между станциями Тверская и Маяковская. По каким-то причинам, одна из них — ускорение строительства, станция так и не была построена. Поэтому, «Советскую» нельзя увидеть в перегоне замоскворецкой. По распоряжению Сталина ее приспособили для подземного бункера московского штаба ГО, а туннели замаскировали.
Сегодня первый и второй этаж дома, под которым расположена «Советская» — Тверская 8/2 строение 4 занимает Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы. Предполагают, что их убежище находится на «Советской».
Две кольцевые
Уже давно ходят разговоры о строительстве второй кольцевой линии московского метрополитена, которая должна проходить за пределами Садового, и, в первую очередь соединить станцию Полежаевскую и Парк Победы. Тем не менее, это отнюдь не первый проект, который подразумевал две кольцевые линии в московском метро. Подобный проект, правда, менее масштабный был утвержден в 1922 году. Согласно официальной брошюре «Москва будущего — пути и средства сообщения», московский метрополитен должен был состоять из пяти диаметральных и двух кольцевых линий в районе Бульварного и Садового кольца.
Работа кипела вовсю. По всей трассе в 1924-1925 годах было пробурено 55 разведочных скважин и составлены геологические профили. Через год лучшие специалисты отправились в командировки в города, где метро уже стала частью ежедневной жизни — Париж, Берлин, Гамбург. Поездка стала роковой — в 1929 году Сталин начал искать врагов народа, практически все разработчики были арестованы по подозрению в измене и отправлены на Соловки, а проект заморожен.
Глубокое метро первой очереди
Когда строительство метро возобновилось в 1931 году, у всех возник вполне закономерный вопрос — как нужно строить его в Москве? Большинство специалистов были репрессированы, да и геология столицы СССР отличалась от условий других городов, где уже было метро. В результате, первую очередь — Сокольническую линию от станции Сокольники до Парка культуры было решено прокладывать глубоко под землей. Однако при дальнейшей экспертизе, в которой участвовали советские, германские, английские и французские эксперты, не удалось практически ни разу дойти до указанной отметки в мощных слоях глины.
Решили попробовать, как французы — проложить «щитовым способом». Участок под номером 4 проработал всего несколько месяцев, затем штольня вошла в водоносный слой, произошла осадка земли, стоявшее рядом здание дало трещины и лишь чудом не рухнуло. Вскоре лопнула водопроводная магистраль, и затопило вторую «французскую» шахту №29. В результате этих долгих мытарств было принято решение о мелком заложении туннелей. Даже сейчас легко заметить, что станции от «Сокольников» до «Парка культуры» очень неглубокие.
Уничтожение метрополитена
16 октября 1941 года жители Москвы столкнулись со страшным: московское метро было закрыто. Это был единственный день во всей его истории, когда оно не работало. В Москве началась паника. Получила распространение информация о том, что Сталин уехал из Москвы, а город вот-вот сдадут немцам. В Москве перестали топить, закрывались аптеки и поликлиники. В итоге такой халатности Москва опустела, начались стихийные акции мародерства и массовый отток населения. Кто побогаче — уезжал на машинах, кто попроще — уходил пешком.
Сталин распорядился подготовить к взрыву основные промышленные предприятия и другие важнейшие объекты Москвы. 10 октября взрывчатка была доставлена на заводы. У москвичей складывалось твердое убеждение конца России, конца Света. Ждали Сталина, его решения. Сталин велел прекратить панику. Он сам остался, хотя всё уже было готово к отлету. Отменил Сталин и приказ о взрыве метро, которое после знаменитого парада 7 ноября 1941 года стало огромным бомбоубежищем. В метро, на станции «Маяковская» произнес Сталин и свою знаменитую речь «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы». Надо сказать, что за время ожидания Сталина метро все же успели разобрать, и до середины 1942 оно работало на половинных мощностях. В недостроенных тоннелях и на станциях были установлены деревянные настилы и двухъярусные нары, были оборудованы буфеты и камеры хранения. При этом сообщение не прекращалось, только поезда ходили до семи вечера. За годы войны в метро родилось больше 200 детей.
Тупиковые пути Филевской линии
Филевская линия московского метро связывает центр города с районами Фили и Кунцево. Самая старая её станция — «Александровский сад» — неоднократно переименовывалась. До декабря 1946 года она называлась «Улица Коминтерна», до ноября 1990 — «Калининская», в 1991 году на несколько дней станция была официально названа «Воздвиженка».
С голубой веткой связано много легенд, главная из которых гласит о специальной правительственной ветке, которая идет до дачи Сталина в Кунцево. Как подтвердить, так и опровергнуть эту легенды пока никто не смог, однако совершенно точно на станции «Александровский сад» существуют пути, уходящие со станции в тупиковую часть Филевской линии в направлении Кремля. Об этом в своей работе «Засекреченные линии метро Москвы», — рассказал историк Матвей Гречко. С противоположной, западной части станции с платформ ведут лестничные марши, которые предназначались для соединения с другим вестибюлем, но он так и не был построен. Проходы закрыли для пассажиров.
Шедевр ВДНХ
Проблема заморозки и сокращения проектов коснулась и внешнего вида станций. Например, станция ВДНХ на Калужско-рижской по первоначальной задумке должна была стать настоящим произведением искусства — ее пилоны должны были обрамлять арки, украшенные зеленой с золотом флорентийской мозаикой. Исполнитель проекта — художник Фаровский подготовил орнаменты из переплетенных дубовых листьев и лент. Однако когда часть одного пилона уже была исполнена в камне, бюджет внезапно сократили. Минимализм Хрущева дал о себе знать. Уже выполненную мозаику безжалостно заштукатурили и закрасили темно-зеленой краской. Так очередной шедевр стал жертвой экономики.
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