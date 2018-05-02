Синоптики: В четверг и пятницу москвичей ждет летнее тепло с грозами и сильным ветром

Ночью и утром в некоторых районах возможно возникновение тумана.

Теплую погоду пообещали москвичам синоптики в четверг и пятницу, однако предупредили о возможных дождях и грозах.

— В ближайшие сутки (3 мая, — прим. «ВМ») по-летнему теплая погода сохранится в большинстве областей Центра России . Но под влиянием холодного атмосферного фронта на большей части территории Центрального федерального округа пройдут дожди, местами с грозами и ветром до 12-17 метров в секунду, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Ночью столбики термометров покажут от 9 до 16 градусов тепла, а днем — плюс 22-29 градусов.

По данным синоптиков, в дальнейшем температурный фон понизится, и приблизится к привычным значениям.

В пятницу, 4 мая, антициклон с Баренцева моря принесет в столицу 19-26 градусов тепла днем, а также кратковременные дожди.

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