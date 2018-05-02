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Рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за непогоды
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Рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за непогоды 

Москва меняется 53 минуты назад
Фото: Москва меняется
Департамент торговли и услуг попросил столичных рестораторов закрыть сегодня летние веранды в связи с возможным ураганом в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов», — сообщает департамент.
Отметим, что МЧС Москвы предупредил горожан о непогоде в столичном регионе, которая будет сопровождаться порывистым ветром до 20 м/с и грозой.
Сообщение Рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за непогоды появились сначала на Москва Меняется.
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