Рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за непогоды

Департамент торговли и услуг попросил столичных рестораторов закрыть сегодня летние веранды в связи с возможным ураганом в Москве . Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов», — сообщает департамент.

Отметим, что МЧС Москвы предупредил горожан о непогоде в столичном регионе, которая будет сопровождаться порывистым ветром до 20 м/с и грозой.

Сообщение Рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за непогоды появились сначала на Москва Меняется.