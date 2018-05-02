Ещё
Погода в Калуге установила новый температурный рекорд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Калуге установила новый температурный рекорд 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Согласно данным Гидрометцентра России, погода в Калуге 2 мая установила новый температурный рекорд. Уже в полдень температура поднялась до отметки +28,5 градуса, превысив абсолютный максимум дня. Он составлял +27°. Такая температура в Калуге была зафиксирована 2 мая 1977 года. По-летнему теплая погода сохранится в Калужской области до конца этой недели. Днем ожидается +25…+26 градусов, ночью будет +11…+12 градусов. Температура воздуха немного понизится лишь 6 мая. Днем в воскресенье столбики термометров опустятся до отметки +20 градусов. Такая же температура ожидается и в начале следующей недели.
Калуга 24: последние новости
Парад на площади Победы отменили В память о майоре Филиппове в Калуге сложили из свечей штурмовик Су-25 Театральную площадь 1 мая перекроют
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец59
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста266
Россию предупредили о новых санкциях64
Доллар стремительно растет280
Командир российского самолета умер по пути в Египет9
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение