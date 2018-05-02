Погода в Калуге установила новый температурный рекорд 

Согласно данным Гидрометцентра России, погода в Калуге 2 мая установила новый температурный рекорд. Уже в полдень температура поднялась до отметки +28,5 градуса, превысив абсолютный максимум дня. Он составлял +27°. Такая температура в Калуге была зафиксирована 2 мая 1977 года. По-летнему теплая погода сохранится в Калужской области до конца этой недели. Днем ожидается +25…+26 градусов, ночью будет +11…+12 градусов. Температура воздуха немного понизится лишь 6 мая. Днем в воскресенье столбики термометров опустятся до отметки +20 градусов. Такая же температура ожидается и в начале следующей недели.