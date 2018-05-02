До 10% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду

В среду в Москве может выпасть до 3-5 миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы мая, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Дожди будут носить кратковременный характер, и там, где они прошли, они продолжаться будут минут 15-20, поэтому большого количества осадков не будет. Максимум выпадет от 3 до 5 миллиметров осадков», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что норма осадков в мае составляет 48 миллиметров.

Ранее МЧС предупреждало жителей Москвы и Московской области о грозе и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на среду из-за сильных порывов ветра и грозы.