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Сергей Собянин рассказал о новом рекорде москвичей на Всероссийской олимпиаде школьников
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Сергей Собянин рассказал о новом рекорде москвичей на Всероссийской олимпиаде школьников 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Дипломы завоевали ученики 227 школ столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин 2 мая сообщил о новом рекорде юных москвичей, которые на Всероссийской олимпиаде школьников завоевали 906 дипломов.
— Поздравляю! Этот большой успех московской школы. Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами — победителями, — отметил Сергей Собянин.
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