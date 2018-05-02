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Около 40 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства работают в майские праздники в столице
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Около 40 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства работают в майские праздники в столице 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Около 40 тыс. человек и порядка 10 тыс. единиц спецтехники задействованы в усиленном режиме работы городских служб во время майских праздников, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
«Все городские службы в дни майских праздников работают в усиленном режиме. Задействовано около 40 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства и порядка 10 тыс. единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, в том числе, техника комплекса городского хозяйства используется для обеспечения репетиций и проведения Парада Победы на Красной площади.
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