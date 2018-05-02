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Летняя жара придет в столичный регион 2 мая
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Летняя жара придет в столичный регион 2 мая 

Газета.Ru 55 минут назад
Аномальная для этого времени года жара ожидается в столице в среду, 2 мая. Синоптики центра погоды «Фобос» не исключили повторения рекорда 1977 года, когда температура достигла +28,2 градусов, сообщает телеканал «360».
"Сегодня в столичном регионе метеоусловия будут определяться теплым сектором атлантического циклона, ожидается преобладание солнечной и аномально теплой погоды с температурным фоном на 5 градусов выше, чем положено в середине лета, не исключен повтор рекорда 1977 года (+28,2)", — говорится в сообщении центра погоды «Фобос».
Днем в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза.
Максимальная температура воздуха в столице +26. +28 градусов, по области +23. +28 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Относительная влажность около 39%. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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