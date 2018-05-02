Летняя жара придет в столичный регион 2 мая

Аномальная для этого времени года жара ожидается в столице в среду, 2 мая. Синоптики центра погоды «Фобос» не исключили повторения рекорда 1977 года, когда температура достигла +28,2 градусов, сообщает телеканал «360».

"Сегодня в столичном регионе метеоусловия будут определяться теплым сектором атлантического циклона, ожидается преобладание солнечной и аномально теплой погоды с температурным фоном на 5 градусов выше, чем положено в середине лета, не исключен повтор рекорда 1977 года (+28,2)", — говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Днем в Москве Подмосковье ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза.

Максимальная температура воздуха в столице +26. +28 градусов, по области +23. +28 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Относительная влажность около 39%. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.