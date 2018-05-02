В Тамбове ограничат движение транспорта 3 мая

В четверг, 3 мая, в Тамбове ограничат движение транспорта из-за проведения мероприятия, посвящённого памяти дважды Героя Советского Союза Василия Петрова

С 7.00 до 12.00 будет запрещена стоянка и остановка транспорта в заездном кармане по улице Коммунальной со стороны сквера имени В. С. Петрова.

Напомним, до 21 мая из-за ремонта канализации будет перекрыт участок улицы 2-й Выгодной — от улицы К. Маркса до ул. Н. Вирты

А со 2 мая до окончания работ 8 мая нельзя будет проехать по участку улицы Мичуринской — от улицы К. Маркса до Пензенской.