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В Тамбове ограничат движение транспорта 3 мая
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В Тамбове ограничат движение транспорта 3 мая 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В четверг, 3 мая, в Тамбове ограничат движение транспорта из-за проведения мероприятия, посвящённого памяти дважды Героя Советского Союза Василия Петрова.
С 7.00 до 12.00 будет запрещена стоянка и остановка транспорта в заездном кармане по улице Коммунальной со стороны сквера имени В. С. Петрова.
Напомним, до 21 мая из-за ремонта канализации будет перекрыт участок улицы 2-й Выгодной — от улицы К. Маркса до ул. Н. Вирты
А со 2 мая до окончания работ 8 мая нельзя будет проехать по участку улицы Мичуринской — от улицы К. Маркса до Пензенской.
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