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Центр Тамбова перекроют 4 и 7 мая
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Центр Тамбова перекроют 4 и 7 мая 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Во время репетиции парада, 4 и 7 мая, в Тамбове перекроют центр города, сообщила пресс-служба мэрии.
4 мая с 7.00 до 12.30 будет запрещена остановка и движение транспорта:
на площади Ленина;по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.
7 мая с 7.00 до 12.30 автомобилисты не смогут проехать:
по площади Ленина;по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Базарной;по улице Карла Маркса, на участке от улицы Октябрьской до улицы М. Горького.
Кроме того, 4 и 7 мая с 7.30 до 12.30 будут установлены пешеходные перильные ограждения с нечётной стороны улицы Карла Маркса, в районе пересечения с улицей Интернациональной (от угла дома №143 по улице Карла Маркса до сквера имени В. С. Петрова).
Напомним, в День Победы на площади Ленина, состоится торжественный парад войск Тамбовского гарнизона и театрализованное представление. Подробную программу праздника можно посмотреть здесь.
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