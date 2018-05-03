Центр Тамбова перекроют 4 и 7 мая

Во время репетиции парада, 4 и 7 мая, в Тамбове перекроют центр города, сообщила пресс-служба мэрии.

4 мая с 7.00 до 12.30 будет запрещена остановка и движение транспорта:

на площади Ленина;по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

7 мая с 7.00 до 12.30 автомобилисты не смогут проехать:

по площади Ленина;по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Базарной;по улице Карла Маркса, на участке от улицы Октябрьской до улицы М. Горького.

Кроме того, 4 и 7 мая с 7.30 до 12.30 будут установлены пешеходные перильные ограждения с нечётной стороны улицы Карла Маркса, в районе пересечения с улицей Интернациональной (от угла дома №143 по улице Карла Маркса до сквера имени В. С. Петрова).

Напомним, в День Победы на площади Ленина, состоится торжественный парад войск Тамбовского гарнизона и театрализованное представление. Подробную программу праздника можно посмотреть здесь.