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Собянин оценил новый наукоград для детей
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Сергей Собянин оценил новый наукоград для детей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
На занятиях ребята изучают языки программирования и основы градостроительства.
В среду, 3 мая, мэр Москвы Сергей Собянин оценил новый детский наукоград, который открылся на базе Московского финансово-юридического университета.
— Посмотрите на детский наукоград МФЮА, отличный получился технопарк, — отметил Сергей Собянин в подписи к видео с экскурсией по технопарку, опубликованном на странице мэра в Twitter.
По словам мэра столицы, преподаватели наукограда помогают юным москвичам изучать дизайн, основы градостроительства, языки программирования, а также создавать роботов.
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