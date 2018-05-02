Собянин оценил новый наукоград для детей

На занятиях ребята изучают языки программирования и основы градостроительства.
В среду, 3 мая, мэр Москвы Сергей Собянин оценил новый детский наукоград, который открылся на базе Московского финансово-юридического университета.
— Посмотрите на детский наукоград МФЮА, отличный получился технопарк, — отметил Сергей Собянин в подписи к видео с экскурсией по технопарку, опубликованном на странице мэра в Twitter.
По словам мэра столицы, преподаватели наукограда помогают юным москвичам изучать дизайн, основы градостроительства, языки программирования, а также создавать роботов.
Посмотрите на детский наукоград #МФЮА, отличный получился технопарк. Ребята изучают там дизайн, основы градостроительства, языки программирования, делают роботов. pic.twitter.com/rlmh5Mv603— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 мая 2018 г.