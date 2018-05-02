Гарантия порядка. Как работают службы безопасности на фестивалях

Москвичи и гости столицы любят посещать площадки многих городских фестивалей, среди которых: «Спасская башня», цикл фестивалей «Московские сезоны» и многие другие.

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Ежегодно его посещают около 75 тысяч зрителей. Он давно признан визитной карточкой столицы. Представители полиции — в частности конной — принимают в нем непосредственное участие, а еще и обеспечивают безопасность во время его проведения.

Цикл фестивалей «Московские сезоны»