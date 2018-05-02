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Гарантия порядка. Как работают службы безопасности на фестивалях
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Гарантия порядка. Как работают службы безопасности на фестивалях 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи и гости столицы любят посещать площадки многих городских фестивалей, среди которых: «Спасская башня», цикл фестивалей «Московские сезоны» и многие другие.
Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
Ежегодно его посещают около 75 тысяч зрителей. Он давно признан визитной карточкой столицы. Представители полиции — в частности конной — принимают в нем непосредственное участие, а еще и обеспечивают безопасность во время его проведения.
Цикл фестивалей «Московские сезоны»
Цикл фестивалей «Московские сезоны» собирает до 12 миллионов посетителей. Под них подстраивают и транспортную инфраструктуру, и работу правоохранительных органов. На площадках весеннего фестиваля «Пасхальный дар», к примеру, безопасность обеспечивали в этом году семь тысяч сотрудников полиции.
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