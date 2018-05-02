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В Москве появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
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В Москве появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Новые участки выделенных полос для наземного общественного транспорта в рамках проекта «Магистраль» появятся в столице с третьего мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Новые участки выделенных полос для общественного транспорта введут 3 мая в Москве в рамках проекта «Магистраль». Они пройдут по Конюшковской улице, Большой Серпуховской и улице Дмитрия Ульянова. Общая длина новых участков составит 550 метров, они помогут улучшить движение автобусов на 16 маршрутах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ввод дополнительных выделенных полос на этих участках позволит общественному транспорту сократить интервалы движения и избежать задержек.
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