В Москве появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

МОСКВА , 2 мая — РИА Новости . Новые участки выделенных полос для наземного общественного транспорта в рамках проекта «Магистраль» появятся в столице с третьего мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Новые участки выделенных полос для общественного транспорта введут 3 мая в Москве в рамках проекта «Магистраль». Они пройдут по Конюшковской улице, Большой Серпуховской и улице Дмитрия Ульянова. Общая длина новых участков составит 550 метров, они помогут улучшить движение автобусов на 16 маршрутах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод дополнительных выделенных полос на этих участках позволит общественному транспорту сократить интервалы движения и избежать задержек.