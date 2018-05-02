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«Магистраль»: где появятся новые выделенные полосы
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«Магистраль»: где появятся новые выделенные полосы 

Mos.ru 19 минут назад
Фото: Mos.ru
Новые участки выделенных полос для общественного транспорта введут 3 мая в Москве в рамках проекта «Магистраль». Они пройдут по Конюшковской улице, Большой Серпуховской и улице Дмитрия Ульянова. Общая длина новых участков составит 550 метров, они помогут улучшить движение автобусов на 16 маршрутах.
«Ввод еще трех выделенных полос даже на таких небольших участках позволит наземному транспорту избежать задержек и сократить интервалы движения. После запуска в столице будет функционировать 287,56 километра выделенных полос — это лучший показатель в России», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Ежедневно по выделенным полосам проезжают более 2,5 миллиона пассажиров наземного городского транспорта, также ими пользуется порядка 60 тысяч такси Москвы и Московской области.
«В рамках ввода сети «Магистраль» новые выделенные полосы появляются не только на крупных магистралях, но и на участках небольшой протяженности — в тех местах, где приоритет общественного транспорта важнее всего», — отметил Максим Ликсутов.
Выделенные полосы с 3 мая введут:
— на Конюшковской улице от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня;
— на Большой Серпуховской улице от дома 16 до дома 4/3;
— на улице Дмитрия Ульянова от улицы Гримау до разворота в обратном направлении.
Более 42 километров выделенных полос для движения общественного транспорта оборудуют в Москве в ближайшие два года. Это позволит 198 маршрутам наземного общественного транспорта поехать быстрее и сократить интервалы движения.
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