Порядок в столице 9 мая обеспечат 12 тыс. полицейских

До 12 тыс. человек будут обеспечивать порядок в Москве 9 Мая

Двенадцать тысяч полицейских, военнослужащих Росгвардии и народных дружинников будут обеспечивать порядок и безопасность в Москве 9 Мая на время праздничных мероприятий к Дню Победы, сообщил в пятницу ТАСС министр правительства Москвы , руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников

Девятого мая в столице запланированы военный парад на Красной площади, шествие "Бессмертный полк", салют и праздничные программы в Парке Победы на Поклонной горе и в других общественных местах. По опыту прошлых лет, ожидается, что в праздничных мероприятиях по всему городу примет участие порядка 10 млн человек, уточнил Черников.

"Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, планируется задействовать наряд численностью 12 тыс. человек: 4,5 тыс. полицейских, 5,5 тыс. сотрудников Росгвардии, 2 тыс. народных дружинников. На площадках проведения праздничных массовых гуляний будут приняты меры по усилению контрольно-пропускного и досмотрового режимов", — сказал Черников, уточнив, что все места, где запланировано проведение массовых мероприятий, обследуют специалисты-кинологи с последующей передачей объектов под охрану.

Также около мест массовых гуляний приняты меры по ограничению дорожного движения, для этих целей будут использованы 150 единиц грузовой техники и специальные инженерные сооружения.

"На больших территориях в парках культуры и отдыха будут работать сотрудники кавалерийского полка полиции, которые осуществляют патрулирование территорий. Сотрудники туристической полиции будут патрулировать парк "Зарядье" и пешеходные улицы столицы. Они не только следят за порядком, но и консультируют гостей города, а при необходимости — и на английском языке", — подчеркнул руководитель департамента.