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Ликсутов: С 3 мая в Москве появятся новые выделенные полосы
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Ликсутов: С 3 мая в Москве появятся новые выделенные полосы 

Мир24 1 час назад
Об этом АГН «Москва» сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По словам чиновника, выделенки появятся на трех участках: на Конюшковской улице от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня, на Большой Серпуховской улице от дома №16 до дома №4/3, включая выезд на Люсиновскую улицу, а также на улице Дмитрия Ульянова от улицы Гримау до разворота в обратном направлении. Общая протяженность участков составит 550 метров.
«Их ввод позволит 16 маршрутам наземного транспорта избежать задержек и сократить интервалы движения», — считает Ликсутов.
Заммэра также подчеркнул, что после запуска данных участков в городе будет функционировать более 287 километров выделенных полос.
«Это лучший показатель в России», — отметил чиновник.
Наземный транспорт в столице ежедневно перевозит по выделенкам более 2,5 млн пассажиров, также полосами пользуется порядка 60 тысяч такси Москвы и области, добавил он.
«Поэтому, на наш взгляд, новые выделенные полосы должны появляться на участках небольшой протяженности, там, где приоритет общественного транспорта важнее всего», — заключил Ликсутов.
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