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Карта перекрытий: десятки улиц Новосибирска перекроют в День Победы
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Карта перекрытий: десятки улиц Новосибирска перекроют в День Победы 

ngs.ru 19 минут назад
Фото: ngs.ru
Завтра, 9 мая, в Новосибирске пройдёт масштабное празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
НГС уже публиковал полную праздничную программу — почитать её можно здесь. Для мероприятий улицы города на время перекроют.
Перекрытия в городе начнутся уже в 7:00 — в это время закроют центр: Красный проспект и прилегающие к нему улицы. Здесь будет проходит парад Победы, он начнётся в 10:00.
Кроме того, в пресс-центре мэрии сообщили, что 9 мая доступ на станцию метро «Площадь Ленина» будет закрыт с 8:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.
Также в мэрии предупредили, что изменятся маршруты — общественный транспорт будет объезжать перекрытые улицы, а троллейбусы № 13 и 36 будут закрыты.
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