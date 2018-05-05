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По ул. Селезнёва в Краснодаре закроют одну из полос для движения транспорта
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По ул. Селезнёва в Краснодаре закроют одну из полос для движения транспорта 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
В течение месяца — с 5 мая по 4 июня — на отрезке от ул. Старокубанской до ул. Трамвайной будут выполняться ремонтные работы
По ул. Селезнёва в Краснодаре закроют одну из полос для движения транспорта.
«Временное прекращение движения транспорта — с 5 мая по 4 июня — коснётся одной из полос в сторону ул. Трамвайной. На закрытом участке улицы будут выполняться работы по ремонту проезжей части. Контроль за производством работ будут осуществлять наши специалисты», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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