По ул. Селезнёва в Краснодаре закроют одну из полос для движения транспорта

В течение месяца — с 5 мая по 4 июня — на отрезке от ул. Старокубанской до ул. Трамвайной будут выполняться ремонтные работы По ул. Селезнёва в Краснодаре закроют одну из полос для движения транспорта. «Временное прекращение движения транспорта — с 5 мая по 4 июня — коснётся одной из полос в сторону ул. Трамвайной. На закрытом участке улицы будут выполняться работы по ремонту проезжей части. Контроль за производством работ будут осуществлять наши специалисты», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.