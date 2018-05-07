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Общественный транспорт в Краснодаре 9 мая будет работать дольше
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Общественный транспорт в Краснодаре 9 мая будет работать дольше 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Это сделано для удобства горожан, которые хотят посмотреть праздничный концерт и салют
Общественный транспорт в Краснодаре 9 мая будет работать дольше.
— Для удобства жителей и гостей кубанской столицы в День Победы внесены изменения в расписание движения основных маршрутов муниципального транспорта, который следует из центра в разные микрорайоны города, — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Расписание движения трамвайных и троллейбусных маршрутов можно посмотреть здесь.
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